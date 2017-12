De Vrije Fries 2017 yn kleurryk nij jaske

De Vrije Fries is fan hjoed ôf yn in nij jaske te krijen. Jaarboek De Vrije Fries, in útjefte fan it Keninklik Frysk Genoatskip en de Fryske Akademy, ferskynt mei yngong fan dit jier yn in folslein nije lay-out. It âldste jierboek fan Fryslân (sûnt 1839) is no hielendal yn kleur. It ferskynt mei in hurd omkaft, it formaat is royaler, der binne mear sidegrutte yllustraasjes yn opnaam en ek it binnenwurk is opnij foarmjûn. Van der Let & Partners op It Hearrenfean is ferantwurdlik foar it nije ûntwerp.

De Vrije Fries is in wittenskiplik jierboek. De ynhâld bestiet út nijsgjirrige en ôfwikseljende wittenskiplike artikels en essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology. Dit jier is der ek wer in temadiel, diskear oer sport(-skiednis) yn relaasje ta Fryslân.

It Jaarboek De Vrije Fries is fia de boekhannels fan Van der Velde yn Fryslân en Grinslân te keap foar € 19,50. De Afûk-winkel op de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert hat it jierboek ek op foarrie. Fia de webside fan De Vrije Fries binne de jiergongen 1839 o/m 2014 digitaal te riedplachtsjen.