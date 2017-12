Bewegend byld fan Mata Hari en auto’s fan opnij te brûken nifelguod

Yn de krystfakânsje kinne bern yn it Frysk Museum in stopmotionfilm meitsje dêr’t Mata Hari op dûnset. Der is gjin bewegend byld fan de dûnseres, dus meie de bern sels in dûns betinke! Se dogge earst ynspiraasje op yn de útstalling Mata Hari, de mythe en het meisje en geane dan sels oan it wurk. Wa’t leaver technysk dwaande is, kin in rap nachtlampke meitsje fan opnij te brûken nifelguod. Mei lege doaskes en flessedoppen bouwe de bern in reesauto dêr’t in led-waxineljochtsje yn sit. Wa’t oan dy workshop meidocht, besjocht ek Rijk van Rotzooi, dêr’t alles oer op ’e nij brûken yn ferteld wurdt.

Beide workshops binne alle dagen te folgjen fan woansdei 27 oant en mei sneon 30 desimber en fan tiisdei 2 oant en mei freed 5 jannewaris. De workshop Mata Hari in het theater begjint om 13.00 oere, Pijlsnelle lichtjes begjint om 14.30 oere. De workshops duorje in oere. Meidwaan is fergees mei in museumkaartsje, foarôf oanmelde is hoecht net.

De útstalling Mata Hari, de mythe en het meisje is part fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 en wurdt mei mooglik makke troch Provinsje Fryslân, Aegon, de BankGiro Loterij, Vrienden Fries Museum, Rabobank, VSBfonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Stichting Siebolt Foundation, Stichting Juckema-Sideriusfonds en Boelstra Olivier Stichting.