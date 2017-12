Bankierjen fia ynternet groeit yn Nederlân

It tal Nederlanners dat fia ynternet de banksaken docht, groeit hurd. Dat skriuwt it AD tongersdeitemoarn. By ABN Amro slút ûnderwilens mear as de helte fan de klanten syn hypoteek ôf mei help fan in webcam. It giet dan om it foarpetear. Begjin ferline jier wie dat mar in fearn. By banken as ASN en SNS is it gebrûk fan de mobile app yn in jier tiid mei fyftjin persint stige. By de Rabobank, de grutste hypoteekferliener fan ús lân, meitsje klanten neffens in wurdfierder “massaal” gebrûk fan it online hypoteekdossier.

Troch de ûntwikkeling fan ynternet en online-banktsjinsten ûntsloegen de banken ôfrûne jierren tsientûzenen meiwurkers. ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen seit yn it AD dat de klanten no tefredener binne as eartiids. Dy stelling wurdt ûnderboud troch it Konsumintebûn. Ut ûndersyk ûnder 11.000 Nederlanners docht bliken dat de banken mei har online-service in acht of heger skoare. Foar algemiene tsjinstferliening krije banken tusken in 7,2 en 7,6.

Ut de sifers blykt ek dat hieltyd mear âldere minsken fertrouwen hawwe yn bankierjen fia ynternet. In protte âlderen sjogge noch ôf fan online bankierjen, fanwege de kompleksiteit of om’t se gjin fertrouwen yn de feiligens hawwe. De ûntwikkeling liket heaks te stean op wat yn ûndersiken altyd nei foaren komt: dat konsuminten persoanlik kontakt wichtich fine. Neffens Van Dijkhuizen is dat lêste hielendal net wier. Minsken wurdearje it bygelyks tige dat se in paske thússtjoere litte kinne, ynstee fan dat se it by de bank ophelje moatte.

Neffens Van Dijkhuizen giet it no allegear folle effisjinter. Eartiids sieten meiwurkers te wachtsjen op klanten. No bart de tsjinstferliening op it kontaktsintrum yn Nimwegen. De minsken dêr betsjinje Whatsapp, telefoan, Twitter, webcam, neam mar op. Dat giet tige effisjint en mei mear ekspertize.