Astronaut dy’t as earste los sweve ferstoarn

De Amerikaanske astronaut Bruce McCandless is yn ’e âldens fan tachtich jier ferstoarn. Yn 1984 waard er wrâldferneamd troch as earste romtefarder folslein los yn ’e romte te sweevjen. Op de fjirde flecht fan it romtefear Challenger teste McCandless syn Manned Maneuvring Unit (MMU), in jetpack wêrmei’t astronauten mei stikstofraketten troch de romte manoeuvrearje kinne. McCandless hie holpen by it ûntwerpen derfan.

By syn earste besykjen doarde er in ôfstân fan hûndert meter oant it romtefear te nimmen. De foto’s dy’t de bemanning út de Challenger wei fan McCandless namen, waarden legindarysk: de smetleas wite astronaut swevet boppe de blauwe ierdbol folslein ûnbekommere yn it swarte neat.

McCandless fertelde ea dat er de spanning by de test besocht te brekken troch de wurden fan Neil Armstrong te parafrasearjen: “Foar Neil wie it miskien in lytse stap, mar foar my is it in flinke sprong.” Yn 1966 wie marinepiloat McCandless selektearre foar it romteprogramma. By de Apollo 11-misje nei de moanne tsjinne er by de flechtlieding as CapCom, wat ynhâldt dat er it kontakt mei de astronauten ûnderhold. McCandless soe letter noch in romteflecht meitsje: yn 1990 holp er by de ynstallaasje fan de Hubble-romteteleskoop.

Nei it ûngelok mei de Challenger yn 1986 woe NASA gjin grutte risiko’s mear nimme mei de astronauten en bestimpele de MMU’s as te gefaarlik. Boppedat wiene se te lôch foar astronauten. Se ferdwûnen dêrom al gau yn de opslach.