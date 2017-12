2017 wie tige feilich jier foar fleantúchpassazjiers

Ut sifers fan it yn Nederlân fêstige Aviation Safety Network (ASN), dat fleantúchûngelokken registrearret, docht bliken dat 2017 in útsûnderlik feilich jier wie foar reizgers. It is no 398 dagen lyn sûnt it lêste deadlike ûngelok mei in grut tastel fan in kommersjele loftfeartmaatskippij. Dat makket 2017 ta it feilichste jier yn de resinte skiednis fan de boargerloftfeart, konkludearret it ASN. Dat is bysûnder omdat der in enoarm soad flein wurdt. Wrâldwiid stapten dit jier neffens rûzing mear as 3,7 miljard passazjiers yn in fleantúch.

By ferskate ûngefallen mei sportfleantúchjes, frachttastellen en militêre fleantugen foelen wol in protte slachtoffers. Yn Myanmar bygelyks kamen yn juny 122 minsken om by in ûngelok fan in militêr transsporttastel. Om’t it Aviation Safety Network inkeld ûngelokken mei grutte kommersjele tastellen byhâldt, is dy crash net yn de sifers meinaam. Al jierren rint it tal slachtoffers by passazjiers- en frachttastellen werom. Dat hat nei alle gedachten te krijen mei ferbettere feilichheidsprosedueres by loftfeartmaatskippijen en it tapassen fan nije technology troch fleantúchbouwers.