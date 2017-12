1517: Slach oan it Wremer Djip

Hjoed – 23 desimber 2017 – is it fiifhûndert jier lyn dat Tjede Peckes, in jongfaam fan 17 jier, omkaam yn de Slach oan it Wremer Djip. Se hie har oansletten by in frouljusbeweging dy’t opkaam foar de Fryske frijheid. Yn 1517 kaam in leger fan manlju en froulju yn ferset tsjin de aartsbiskop fan Bremen, dy’t mei in grut leger fan hierlingen de Friezen yn it Eastfryske Lân Wursten de frijheid ûntnimme woe. Achttjin jier earder, op Twadde Krystdei 1499, wiene de Wurster Friezen der yn de slach by Waddewarden noch yn slagge om de Swarte Garde fan de hartoch fan Lauenburg te ferslaan. It wie in frou dy’t de doe lieding hie.

Yn 1517, doe’t aartsbiskop Christopher it bisdom Bremen útwreidzje woe, wie Tjede (Thiada) Peckes – in boeredochter út Padingbütel fuort by Wremen – de findeldraachster fan de ferdigeners. It is de Friezen net slagge om harren frijheid te behâlden. Foar it grutste part binne de ferdigeners ôfmakke troch de biskoplike soldatebinde.

Tjede Peckes wurdt noch altyd yn eare holden. Se wurdt wol ferlike mei Jeanne d’Arc, de Frânske fersetsheldin yn de Hûndertjierrige Oarloch, dy’t yn 1431 har libben op de brânssteapel ferlear. Yn 2007 is in tinkstien ûntbleate ta de neitins oan de Slacht am Wremer Tief en Tjede Peckes. Earder is yn Wremen al in basisskoalle nei har neamd.

It terpegebiet om Wremen hinne, it Lân Wursten, waard yn de earste iuw foar Kristus al bewenne troch Saksen. Nei de grutte folksferhuzing waard it kolonisearre troch Friezen, dy’t mear terpen opsmieten. Se libben yn frijheid oant se de Slach oan it Wremer Djip ferlearen.

Oant yn de achttjinde iuw wie de taal yn it Lân Wursten Frysk, dat sûnt dy tiid ferkrongen waard troch it Platdútsk en aloan mear troch it Heechdútsk.

Nei de gemeentlike weryndieling op 1 jannewaris 2015 heart Wremen by de gemeente Wurster Norseeküste.

